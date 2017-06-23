В Париже автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

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В Париже автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

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В Париже туристический автобус попал в ДТП. Об этом сообщает Parisien.

По данным СМИ, инцидент произошёл в районе 13:00 по местному времени в тоннеле в районе моста Александра III. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водитель не рассчитал высоту транспортного средства.

По данным газеты, в двухэтажном автобусе находилось около 20 человек. В результате ДТП пострадало четыре человека, один из них получил серьёзные ранения.

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