В Париже автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Париже туристический автобус попал в ДТП. Об этом сообщает Parisien.

Paris : le bus de tourisme s’encastre dans le tunnel, un blessé grave https://t.co/VXfv4B0ood — Le Parisien (@le_Parisien) 23 июня 2017 г.

По данным СМИ, инцидент произошёл в районе 13:00 по местному времени в тоннеле в районе моста Александра III. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водитель не рассчитал высоту транспортного средства.

По данным газеты, в двухэтажном автобусе находилось около 20 человек. В результате ДТП пострадало четыре человека, один из них получил серьёзные ранения.