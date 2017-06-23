"Глаза в глаза". Захарову позабавило внимание Михалкова к её декольте

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"Глаза в глаза". Захарову позабавило внимание Михалкова к её декольте

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала забавный снимок с российским режиссёром Никитой Михалковым в своём "инстаграме". Папарацци засняли их вместе на открытии Московского международного кинофестиваля. На фото режиссёр, заключивший Марию в объятия, крайне заинтересованно изучает её декольте. Впрочем, представитель МИД не растерялась и поиронизировала над снимком. "Глаза в глаза", — подписала она фото.

"Глаза в глаза"

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)

Напомним, церемония открытия кинофестиваля в Москве состоялась вчера. На ней певица Наргиз исполнила песню "Верните память", которую написала Мария Захарова. Песня посвящена погибшим за родину российским военным.

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