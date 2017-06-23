В Москве человек полтора часа висит на мосту на виду у прохожих

На юго-востоке Москве на Братеевском мосту уже полтора часа висит неизвестный. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Отмечается, что и пешеходы, и водители видят эту картину, однако экстренные службы тело не снимают.
- Популярные
- По времени
На юго-востоке Москве на Братеевском мосту уже полтора часа висит неизвестный. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Отмечается, что и пешеходы, и водители видят эту картину, однако экстренные службы тело не снимают.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.