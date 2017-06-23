В Москве человек полтора часа висит на мосту на виду у прохожих

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В Москве человек полтора часа висит на мосту на виду у прохожих

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На юго-востоке Москве на Братеевском мосту уже полтора часа висит неизвестный. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

<p>Фото: Mash</p>

Отмечается, что и пешеходы, и водители видят эту картину, однако экстренные службы тело не снимают.

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