Папа разоблачившей "медалистку": Пусть сдаёт аттестат, а не металлическую штучку

После скандала в адыгейской школе выпускница, которая оказалась дочерью местной высокопоставленной чиновницы, решила вернуть незаслуженную награду.

Отец адыгейской школьницы Рузанны Туко, которая публично уличила одноклассницу Заиру П. в незаслуженном получении медали, считает, что справедливость восторжествовала "не до конца". Так он прокомментировал информацию об увольнении чиновницы из Тахтамукайского района, чьей дочерью оказалась липовая медалистка.

По словам Руслана Туко, местные власти лишили женщину должности по формальному поводу, который не имеет отношения к этой истории, а это значит, что ответственности за свои ошибки она так и не понесёт.

Сомнительной родителю кажется и попытка решения конфликта путём добровольного отказа от медали со стороны Заиры П.

— В итоге оказывается, что аттестат со всеми пятёрками остаётся у неё, а металлическую штучку она возвращает? Да я ей таких 40 штук могу купить, — возмущается Руслан Туко.

Кроме того, мужчина рассказал, как сегодня внезапно узнал о том, что в школе, которую заканчивает его дочь, состоялось экстренное собрание с участием министра образования Адыгеи. По словам отца Рузанны, около полудня ему позвонила классный руководитель и пригласила принять участие в беседе. При этом педагог отметила, что Рузанну вместе с папой в школе уже ждёт весь класс.

— Нас не соизволили заранее пригласить или оповестить, понимаете? Хотя, по сути, мы инициаторы всей этой истории, а с нами никто так и не разговаривал, — добавил мужчина.

По словам Руслана, его дочь-выпускница уже устала от всех разборок и целиком сосредоточилась на поступлении в вуз. Рузанна — будущий медик, девушка подала документы в институты Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что чиновницу из Адыгеи уволили после разоблачения дочери-"медалистки". Формальным поводом послужил тот факт, что женщина выступала в качестве организатора ЕГЭ на том же пункте проведения госэкзамена, где сдавал испытание её ребёнок.