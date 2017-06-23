Папа разоблачившей "медалистку": Пусть сдаёт аттестат, а не металлическую штучку

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Папа разоблачившей "медалистку": Пусть сдаёт аттестат, а не металлическую штучку

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После скандала в адыгейской школе выпускница, которая оказалась дочерью местной высокопоставленной чиновницы, решила вернуть незаслуженную награду.

Отец адыгейской школьницы Рузанны Туко, которая публично уличила одноклассницу Заиру П. в незаслуженном получении медали, считает, что справедливость восторжествовала "не до конца". Так он прокомментировал информацию об увольнении чиновницы из Тахтамукайского района, чьей дочерью оказалась липовая медалистка.

<p>Рузанна Туко и её отец. Скриншот: ©Life</p>

По словам Руслана Туко, местные власти лишили женщину должности по формальному поводу, который не имеет отношения к этой истории, а это значит, что ответственности за свои ошибки она так и не понесёт.

Сомнительной родителю кажется и попытка решения конфликта путём добровольного отказа от медали со стороны Заиры П.

— В итоге оказывается, что аттестат со всеми пятёрками остаётся у неё, а металлическую штучку она возвращает? Да я ей таких 40 штук могу купить, — возмущается Руслан Туко.

Кроме того, мужчина рассказал, как сегодня внезапно узнал о том, что в школе, которую заканчивает его дочь, состоялось экстренное собрание с участием министра образования Адыгеи. По словам отца Рузанны, около полудня ему позвонила классный руководитель и пригласила принять участие в беседе. При этом педагог отметила, что Рузанну вместе с папой в школе уже ждёт весь класс.

— Нас не соизволили заранее пригласить или оповестить, понимаете? Хотя, по сути, мы инициаторы всей этой истории, а с нами никто так и не разговаривал, — добавил мужчина.

По словам Руслана, его дочь-выпускница уже устала от всех разборок и целиком сосредоточилась на поступлении в вуз. Рузанна — будущий медик, девушка подала документы в институты Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что чиновницу из Адыгеи уволили после разоблачения дочери-"медалистки". Формальным поводом послужил тот факт, что женщина выступала в качестве организатора ЕГЭ на том же пункте проведения госэкзамена, где сдавал испытание её ребёнок.

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