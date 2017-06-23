В коалиции заявили, что главарь ИГИЛ не способен влиять на ход войны с боевиками

Однако представитель вооружённых сил, принимающих участие в операциях против террористов, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть гибель Аль-Багдади.

Официальный представитель возглавляемой США коалиции в Ираке Райан Диллон заявил журналистам, что в случае, если лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади всё ещё жив, он уже не может влиять на ход операции против террористов.

— У меня нет никаких особых конкретных подтверждений, что он ещё жив, мы, в частности, ожидаем, что, даже если он ещё жив, он не в состоянии влиять на то, что сейчас происходит в Ракке или Мосуле, — сказал Диллон.

Напомним, что самолёты ВКС РФ 28 мая нанесли удары по командному пункту ИГИЛ в Ракке, где в тот момент мог находиться лидер боевиков, однако до сих пор доподлинно неизвестно, удалось ли ликвидировать террориста номер один.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.