Сервис такси Gett выплатит до 500 тысяч штрафа за нарушение закона о рекламе

Служба по заказу такси распространяла неверную информацию о ценах на услуги, рекламируя поездки "от 50 рублей".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение закона о рекламе, допущенное сервисом по заказу такси Gett, сообщили в службе.

Сервис предоставлял недостоверные данные о тарифах. В частности, в рекламном ролике (который показывали по многим федеральным каналам) компания Gett уверяла, что стоимость поездки на её машинах начинается от 50 рублей.

Однако на деле 50 рублей стоила лишь подача автомобиля и посадка пассажира. Время в пути оплачивалось отдельно, из-за чего стоимость даже самой короткой поездки была выше.

— Чтобы совершить даже незначительное перемещение, пассажиру необходимо доплатить как минимум 18 рублей, — пояснила замруководителя Московского УФАС Ирина Гудкова.

ФАС признала агрегатор нарушителем закона о рекламе, за что компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.