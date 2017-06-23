В ЛНР двое детей ранены при обстреле украинских силовиков

Сегодня во второй половине дня Вооружённые силы Украины обстреляли город Стаханов в ЛНР. Об этом сообщили в республиканской Народной милиции.
— В 16:40 ВСУ произвели артиллерийский обстрел со стороны населённого пункта Новотошковское по Стаханову из гаубиц Д-30 калибра 122-мм. Один из снарядов попал в жилой сектор, — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что мальчик получил осколочные ранения левой голени и поясницы, ребёнка пришлось госпитализировать. Подробности о пострадавшей девочке уточняются.
Кроме того, в результате обстрелов украинских силовиков без водоснабжения остался город Кировск (в нём проживает около 27 тыс. человек). В населённом пункте была обесточена насосная станция.
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