В ЛНР двое детей ранены при обстреле украинских силовиков

В результате атаки ВСУ 13-летний мальчик получил осколочные раны и попал в больницу, а девятилетняя девочка была контужена.

Сегодня во второй половине дня Вооружённые силы Украины обстреляли город Стаханов в ЛНР. Об этом сообщили в республиканской Народной милиции.

— В 16:40 ВСУ произвели артиллерийский обстрел со стороны населённого пункта Новотошковское по Стаханову из гаубиц Д-30 калибра 122-мм. Один из снарядов попал в жилой сектор, — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что мальчик получил осколочные ранения левой голени и поясницы, ребёнка пришлось госпитализировать. Подробности о пострадавшей девочке уточняются.

Кроме того, в результате обстрелов украинских силовиков без водоснабжения остался город Кировск (в нём проживает около 27 тыс. человек). В населённом пункте была обесточена насосная станция.