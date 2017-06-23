В розыске находится более двух тысяч наёмников-террористов из СНГ

Часть из них возвращается на родину, чтобы создавать и усиливать экстремистские группировки.

Более семи тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. Две тысячи из них воюют на стороне террористических организаций. Об этом сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, выступая на брифинге в Совбезе ООН.

— По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находится более семи тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более двух тысяч — это наёмники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооружённых формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран, — сказал Новиков.

Он рассказал, что выходцы из СНГ, получив реальную боевую подготовку в группировках на Ближнем Востоке, затем возвращаются домой для создания и усиления террористических ячеек "на Северном Кавказе, в Азербайджане и Центральной Азии".

— В общей сложности начиная с 2010 года собраны сведения о вероятных местах укрытия более 1000 разыскиваемых, — сообщил Новиков.

Более 100 человек из такого списка задержаны, установлено более 400 вероятных мест нахождения разыскиваемых террористов и экстремистов.