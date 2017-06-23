Протаранившее американский эсминец судно шло на автопилоте

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента, который унёс жизни семерых моряков ВМС США.

Контейнеровоз ACX Crystal, который на полном ходу протаранил эсминец ВМС США Fitzgerald, шёл под управлением так называемого автопилота — специальной системы, которая поддерживала заданный капитаном судна курс. Об этом сообщает издание The Washington Free Beacon.

Следователи до настоящего времени не обнаружили признаков умышленного столкновения судов, но не исключают версию, что злоумышленники могли взломать компьютерную систему контейнеровоза и намеренно столкнуть судно с эсминцем.

Подтверждением тому, что судно шло на автопилоте, является тот факт, что после столкновения оно не сразу остановилось, а развернулось лишь спустя некоторое время, когда его экипаж осознал, что произошло.

Напомним, что столкновение эсминца ВМС США Fitzgerald и филиппинского грузового судна ACX Crystal у побережья Японии унесло жизни семерых американских моряков.