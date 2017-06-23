"Все так делают". Мужчина прославился благодаря подглядыванию в телефоны в метро

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"Все так делают". Мужчина прославился благодаря подглядыванию в телефоны в метро

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"Надзиратель" невозмутимо пялился в экраны других пассажиров. Пользователи Интернета вдоволь поиронизировали над шпионом и даже предложили скинуться ему на собственный смартфон.

"Боже мой, неужели это правда? Ноль стеснения!" — удивлялись пользователи "Твиттера" под снимками одного из пассажиров нью-йоркского метро. Мужчину запечатлели, пока он внимательно изучал экраны других пассажиров. На фото видно, что, когда один из них чуть отодвинулся от наблюдателя, тот в ответ преспокойно подвинулся ближе и продолжил "надзор". На снимки обратила внимание британская газета Metro.

Кто-то из пользователей Сети узнал в пассажире себя. "Я тоже всегда так делаю! Не могу удержаться!" — написал один из комментаторов. "Для таких случаев я и купил специальный защитный экран", — добавил другой. "Давайте скинемся ему на собственный смартфон", — предложил третий.

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