"Макронатор". Шварценеггер и президент Франции решили вместе биться за экологию

24 июня в Сорбонне (Париж) голливудский актёр в присутствии ещё 800 экспертов со всего мира примет участие в подписании всемирного пакта о защите окружающей среды.

Голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Общение продлилось более часа. Подробности рассказали французские СМИ.

VIDEO - Schwarzenegger qualifie de "très agréable" sa réunion avec Emmanuel Macron https://t.co/LYAvRJvxJz pic.twitter.com/cUrQ2N59JJ — BFMTV (@BFMTV) 23 июня 2017 г.

Шварценеггер обсуждал с Макроном вопросы сохранения экологии. По словам актёра, тема изменения климата по-настоящему его волнует, и французский лидер искренне разделяет такие переживания.

— Крайне важно, чтобы нам удалось обеспечить планете экологическое будущее, защитив её окружающую среду. Мы обсудили в этой связи вопрос о том, как привлечь к этому максимальное число людей и начать подлинный крестовый поход за экологию, — сказал Шварценеггер по итогам встречи.

I was truly honored to meet with President @EmmanuelMacron about how we can work together for a clean energy future. He's a great leader. pic.twitter.com/MSoxjIruup — Arnold (@Schwarzenegger) 23 июня 2017 г.

Известно, что в договоре, который будет подписан в субботу в Париже (Pacte mondial pour l'environnement), провозглашается принцип финансовой ответственности загрязнителей за нанесение ущерба окружающей среде. Если государства, подписавшие документ, будут нарушать его положения, борцы за экологию смогут привлечь их к ответу в судебном порядке.

Ранее Арнольд Шварценеггер, который уже давно и активно борется за сохранение окружающей среды вместе с другим голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, раскритиковал выход США из Парижского соглашения по климату. О решении выйти из соглашения президент Дональд Трамп объявил некоторое время назад.