Берлускони: В Трампе мне больше всего нравится Меланья

Так бывший премьер Италии ответил на вопрос, считает ли он нового президента США "американским Берлускони".

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в американском президенте Дональде Трампе ему больше всего нравится его супруга — Меланья Трамп.

— В Трампе мне больше всего нравится Меланья из-за её красоты, стиля и обаяния, — цитирует La Repubblica слова политика.

Так экс-премьер ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что Трамп — американская версия Берлускони. Политик рассказал, что не знаком с первой леди США лично, "но много о ней слышал".

Также Берлускони подчеркнул, что "даже демократы в США не критикуют" Меланью.

Ранее политик высказал своё мнение и о первой леди Франции — Брижит Макрон, назвав её красивой мамой для нового президента. Основания для такого сравнения действительно есть — Брижит старше своего мужа Эммануэля Макрона на 25 лет.