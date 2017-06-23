Мистер невозмутимость. Американец выгуливал пса несмотря на наводнение

Репортёр был в шоке, когда увидел местного жителя, а рядом с ним плывущего на поводке домашнего питомца.

Обычный сюжет телеканала Fox News о последствиях тропического шторма "Синди" и наводнении в городе Галфпорт в штате Миссисипи превратился в настоящую комедию.

Когда репортёры столкнулись с невозмутимым местным жителем, который выгуливал своего пса несмотря на капризы погоды, они были шокированы увиденным.

Мужчина в комбинезоне как ни в чём не бывало шёл по затопленным улицам, а рядом с ним на поводке плыл его домашний любимец.

— Я не хочу, чтобы он наделал в доме, а мне убирать потом, — сказал местный житель.