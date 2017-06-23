На Украине сняли рекламу про авиадоставку сосисок на Майдан

Украинский мясной комбинат снял необычную рекламу сосисок. Героиня ролика — голодная девушка — не знает, чем ей подкрепиться на майдане. Внезапно на помощь приходит (точнее прилетает) дрон, который несёт связку сосисок. Девушка ничего удивительного в этом не видит и мчится за ним. Наконец сосиски прилетают к заказчику, и он — о чудо! — делится с девушкой.

Сама идея ролика и спорные актёрские качества его главной героини разделили украинскую аудиторию на два лагеря. Пока одни открыто восхищаются "произведением" и говорят, что оно подняло им настроение, другие называют это бездарщиной и интересуются, сколько мясокомбинат отдал денег на съёмку такой рекламы.

— Боже, яка бездарність))) хто це знімав? ("Боже, какая бездарность! Кто это снимал?") — интересуются пользователи "Фейсбука".