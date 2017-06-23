В США учительница уволилась из школы, чтобы строить карьеру порноактрисы

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В США учительница уволилась из школы, чтобы строить карьеру порноактрисы

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Руководство учебного заведения узнало о второй работе педагога и потребовало немедленно прекратить съёмки в фильмах для взрослых. В итоге учительница предпочла уйти из школы.

В Калифорнии молодая учительница средней школы Нина Скай уволилась, заявив, что съёмки в порно приносят ей больше денег. Историю девушки рассказало издание New York Post.

Just doing my homework

Публикация от Nina Skye (@realninaskye)

— Я люблю секс и лёгкие деньги. За свою первую съёмку я получила 2,5 тысячи долларов, раньше мне никто не давал сразу столько денег, — говорит Нина.

При этом администрация учебного заведения категорически осудила увлечение бывшей сотрудницы и назвала его расходящимся с принципами веры блудом. Ранее руководство школы предложило мисс Скай помочь с арендой жилья, если та согласится оставить съёмки в порно.

Beach bummin'

Публикация от Nina Skye (@realninaskye)

So excited for my new video coming soon Had such a fun time! #amateurallure

Публикация от Nina Skye (@realninaskye)

Напомним, некоторое время назад скромная церковная учительница из Лос-Анджелеса Блэр Уильямс также решила в одночасье сменить сферу деятельности и построить карьеру в индустрии 18+.

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