В США учительница уволилась из школы, чтобы строить карьеру порноактрисы

В Калифорнии молодая учительница средней школы Нина Скай уволилась, заявив, что съёмки в порно приносят ей больше денег. Историю девушки рассказало издание New York Post.
— Я люблю секс и лёгкие деньги. За свою первую съёмку я получила 2,5 тысячи долларов, раньше мне никто не давал сразу столько денег, — говорит Нина.
При этом администрация учебного заведения категорически осудила увлечение бывшей сотрудницы и назвала его расходящимся с принципами веры блудом. Ранее руководство школы предложило мисс Скай помочь с арендой жилья, если та согласится оставить съёмки в порно.
Напомним, некоторое время назад скромная церковная учительница из Лос-Анджелеса Блэр Уильямс также решила в одночасье сменить сферу деятельности и построить карьеру в индустрии 18+.
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