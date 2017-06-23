"Ни чести, ни совести". Азаров ответил на слова Порошенко о "немытой России"

Бывший украинский премьер дал резкую оценку выступлению президента на праздновании по случаю введения безвизового режима.

Когда произведение Лермонтова цитирует "человек, не имеющий ни чести, ни совести", строки поэта "превращаются в кощунство и оскорбления". Об этом в "Фейсбуке" написал экс-премьер Украины Николай Азаров в своём ответе президенту Петру Порошенко.

Лайф рассказывал о цитате из стихотворения "Прощай, немытая Россия" Михаила Лермонтова, которой 10 июня Порошенко поздравил украинцев с введением безвиза с ЕС. В своей речи в Киеве президент процитировал строки из этого произведения.

— Человек, считающий себя руководителем государства и говорящий якобы от имени его народа, не имел никакого права повторять вслед за поэтом эти строки. Чтобы сказать такие слова, надо это право выстрадать, — прокомментировал выступление Порошенко экс-премьер.

Азаров высказал мнение, что Порошенко, зачитавший эти строки, оскорбил не только Россию и русский народ, но и саму Украину. При нынешнем президенте, подчеркнул он, на Украину хлынули "обноски из Европы", а пенсионеры оказались в настолько плачевном положении, что вынуждены искать пищу в мусорных баках.

— Это Порошенко со своими яценюками и гройсманами оставили большую часть столицы без горячей воды, а часть наших городов утопает в мусоре, — написал Азаров.

Российскую же сторону он призвал не делать вид, что ничего не произошло: "Ну что с дурачка спросить?"