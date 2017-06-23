Более 37 тысяч болельщиков придёт на матч между Россией и Мексикой

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Более 37 тысяч болельщиков придёт на матч между Россией и Мексикой

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Мексиканский болельщик перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Такие цифры приводит ФИФА, однако продажа билетов ещё не закрыта, поэтому в итоге число гостей матча может вырасти.

На матч Кубка конфедераций между сборными России и Мексики придёт болеть 37 тысяч людей. Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на ФИФА. Встреча пройдёт в субботу на "Казань-арене", начало — в 18:00 по мск.

— Данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается, — отметили в пресс-службе ФИФА.

Мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. У сборной России три очка. Чтобы пройти в следующий этап, России нужна победа. Мексику устроит ничья.

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