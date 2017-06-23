"Должно немножко подфартить". Мутко рассказал об ожиданиях от матча РФ — Мексика

Вице-премьер отметил, что игроки сборной России готовы к завтрашней игре, и пожелал им удачи.

Вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко накануне решающего для российских футболистов матча за выход из группы рассказал о настрое спортсменов и о своих ожиданиях.

— Ребята сейчас в раздумьях о завтрашней игре, о тактике, о составе. Для нас, конечно, важная игра, надеюсь, что ребята всё понимают и лишних слов не нужно. Ребята хотят победить, и мексиканцы этого хотят. Наши ребята хотят порадовать болельщиков, показать хорошую игру. Давайте пожелаем удачи нашей команде, где-то туда бы отскочил матч. Мы всё-таки дома играем, немножко должно подфартить, — пояснил Мутко.

Возможный проигрыш спортивный чиновник отказался комментировать.

— Давайте не будем так ставить вопрос, давайте пожелаем удачи нашей команде, — добавил глава РФС.

Матч пройдёт завтра в Казани и начнётся в 18:00. По данным ФИФА, на стадионе будут присутствовать 37 тысяч болельщиков.