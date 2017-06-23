Росстат заявил о сокращении числа бедных в России на 1,4 миллиона человек

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Росстат заявил о сокращении числа бедных в России на 1,4 миллиона человек

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Теперь таких граждан в стране 22 миллиона человек, что составляет около 15% населения.

Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума сократилось в первом квартале 2017 года на 1,4 миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Росстата. Таким образом, по его данным, в России осталось 22 миллиона бедных. Это около 15% населения.

Что касается средних доходов россиян, то они за первые три месяца этого года составили 27 718 рублей в месяц. Это в 2,8 раза выше прожиточного минимума. Увеличение по сравнению с прошлым годом составляет 1,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее зампредседателя главы правительства по социальным вопросам Ольга Голодец называла бедность россиян уникальной — за её чертой находятся многие из тех, кто честно трудится.

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