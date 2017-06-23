Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили теракт в мечети аль-Харам в Мекке

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Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили теракт в мечети аль-Харам в Мекке

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Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили теракт в крупнейшей мечети мира — аль-Харам в Мекке. Об этом, как передаёт телеканал "Аль-Арабия", сообщил представитель безопасности МВД страны Мансур аль-Турки.

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