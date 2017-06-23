В Москве задержан мужчина, ранивший ножом двух человек на севере столицы

Подозреваемый ведёт себя неадекватно и угрожает расправой окружающим, а также грозится покончить с собой.

Сотрудники столичной полиции задержали 27-летнего мужчину, который безо всяких причин нападал с ножом на прохожих. Сейчас подозреваемый находится в отделении ОМВД "Останкинский".

Задержанный угрожает расправой окружающим и грозится покончить с собой, при этом никого к себе не подпускает. В отделении полиции дежурит бригада скорой помощи.

Как удалось выяснить Лайфу, сегодня вечером с разницей всего в несколько минут от рук злоумышленника пострадали двое мужчин. В обоих случаях нападавший вёл себя неадекватно и неожиданно наносил удары ножом.

Первый случай произошёл на автобусной остановке на улице Академика Королёва: служащего банка Антона Г. ударили ножом в спину. Буквально через несколько минут на 1-й Останкинской улице ранение получил 45-летний Сергей Е. Оба пострадавших сейчас находятся в столичных клиниках.