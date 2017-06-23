Белый дом снова не смог прояснить вопрос встречи Путина и Трампа на G20

Представитель американского президента Шон Спайсер трижды ушёл от прямого ответа по этой теме.

Белый дом допускает встречу президентов США и России на предстоящем саммите G20 в Германии, об этом заявил журналистам пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

На брифинге для журналистов вопрос о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина несколько раз задавался Спайсеру в разных вариантах. В том числе и в разрезе личного желания Трампа провести встречу с российским лидером.

— Когда и если встреча состоится, мы вам о ней отчитаемся, — уклончиво отреагировал пресс-секретарь.

Как пояснил Спайсер, всё будет зависеть "от степени готовности России решить общие проблемы". В частности, он сказал журналистам, что США готовы сотрудничать с российской стороной при условии, что "это отвечает их национальным интересам".

— Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это, — добавил представитель Белого дома.