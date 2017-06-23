Поезд сбил насмерть двух человек в Подмосковье

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Поезд сбил насмерть двух человек в Подмосковье

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В подмосковном посёлке Серебряные Пруды два человека погибли под колёсами поезда.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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