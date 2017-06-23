В Лондоне эвакуированы жители более 160 квартир из-за пожароопасной облицовки

Здание облицовано тем же самым материалом, который обнаружили в сгоревшей башне Grenfell.

В одном из центральных районов Лондона эвакуированы жители 161 квартиры жилой башни Taplow. В облицовке многоэтажки обнаружены схожие с башней Grenfell пластиковые панели, сообщает газета Daily Mail.

Специалисты по пожарной безопасности планируют провести технические работы, чтобы избежать повторения трагедии. На это время всех жителей выселят. Работы по замене облицовки могут продлиться до месяца.

Camden council to EVACUATE 161 households from tower block after finding it had cladding similar to Grenfell Tower https://t.co/j9CGjpa7qM pic.twitter.com/I7MpL8BQlH — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 23 июня 2017 г.

— Мы решили эвакуировать жителей здания, чтобы провести замену облицовочного материала. Нам важно, чтобы владельцы квартир чувствовали себя в безопасности. Кроме того, это означает, что мы должны найти временное жильё для всех, — сообщила глава лондонского района Камден Джорджия Гулд.

В ходе проверок жилые здания с возгораемым облицовочным материалом были обнаружены в других частях Лондона, Манчестере и Плимуте. Специалисты уже начали производить работы по замене материала.

Напомним, в результате лондонского пожара в башне Grenfell 79 человек числятся погибшими или пропавшими без вести. В качестве одной из причин возгорания ранее называли недобросовестность застройщика, использовавшего некачественные стройматериалы.