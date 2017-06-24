Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту

Бортовые системы работают нормально. Со спутником поддерживается телеметрическая связь.

Спутник Министерства обороны РФ, запущенный в космос с космодрома Плесецк в 21:04 мск, ракетой-носителем "Союз 2.1в" выведен на нужную орбиту. Космический аппарат принят на управление и получил номер "Космос-2519". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, в расчётное время выведен на целевую орбиту и в 22:27 мск принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, — сообщили в ведомстве.

Это второй запуск ракеты серии "Союз-2" с Плесецка с начала года: 25 мая "Союз-2.1б" вывел на орбиту с северного космодрома другой космический аппарат военного назначения.