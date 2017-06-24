Адвокат сбившей "пьяного мальчика" заявила о давлении со стороны следствия

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Адвокат сбившей "пьяного мальчика" заявила о давлении со стороны следствия

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Адвокат Наталья Куракина. Фото: © L!FE

Адвокат Наталья Куракина, которая представляет интересы Ольги Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", заявила о том, что следователи оказывали на неё давление и удерживали против её воли в здании ГСУ ГУ МВД по Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Следователи хотели, чтобы я подписала повестки, что ознакомилась с материалами уголовного дела. По сути ознакомление означает, что расследование дела завершено и будет направлено в суд. Я не хотела подписывать. Но на меня давили и не выпускали из кабинета в течение четырёх часов, — заявила Куракина.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины у себя во дворе в конце апреля. Автомобилем управляла 31-летняя Ольга Алисова. Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что шестилетний мальчик в момент аварии был пьян.

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