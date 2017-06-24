Агентство Reuters рассказало, кто займёт место уничтоженного главаря ИГИЛ

В случае подтверждения гибели Абу Бакра аль-Багдади его может заменить один из военных офицеров эпохи Саддама Хусейна.

Эксперты по исламистским группам не видят очевидного сменщика лидера ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен ударом ВКС РФ по предместью Ракки. Как пишет Reuters, в качестве вероятных преемников называются Ияд аль-Обайди и Айяд аль-Джумали.

Эти двое являются, по заявлениям специалистов, заместителями лидера ИГИЛ, и каждый был военным офицером в Ираке в эпоху президентства Саддама Хуссейна.

Отдельно подчёркивается, что ни один из названных "кандидатов", по всей видимости, не станет "халифом" — верховным командующим мусульман. Эксперты полагают, что новому предводителю террористической группировки будет присвоен титул "эмира".

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.