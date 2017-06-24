Торнадо вывел из строя два "самолёта судного дня" ВВС США

Читайте также

Торнадо вывел из строя два "самолёта судного дня" ВВС США

289

Самолёт E-4B. Фото: markosun.com

При этом американские военные утверждают, что другие аналогичные самолёты не пострадали и готовы к выполнению миссии.

Два самолёта E-4B, которые также называют "самолётами судного дня", пострадали от торнадо, бушевавших в штате Небраске на прошлой неделе. Об этом сообщил телеканал NBC News.

При этом американские военные чиновники заверили, что другие аналогичные самолёты не пострадали и смогут выполнить свою миссию, если того потребует ситуация.

Самолёты E-4B предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Лайнеры способны находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки и защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!