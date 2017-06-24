Торнадо вывел из строя два "самолёта судного дня" ВВС США

При этом американские военные утверждают, что другие аналогичные самолёты не пострадали и готовы к выполнению миссии.

Два самолёта E-4B, которые также называют "самолётами судного дня", пострадали от торнадо, бушевавших в штате Небраске на прошлой неделе. Об этом сообщил телеканал NBC News.

US military officials: 2 E-4B "Doomsday" airborne operations planes were damaged by a tornado at a base in Nebraska last week - @ckubeNBC — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 23 июня 2017 г.

При этом американские военные чиновники заверили, что другие аналогичные самолёты не пострадали и смогут выполнить свою миссию, если того потребует ситуация.

Самолёты E-4B предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Лайнеры способны находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки и защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.