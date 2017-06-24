Старейший мафиози США вышел на свободу

Последние дни своей жизни гангстер пожелал провести вместе с членами своей семьи.

В США на свободу отпустили 100-летнего гангстера Джона Сонни Франчезе. Лидер преступного мира Коломбо отбывал восьмилетнее наказание за рэкет. Об этом сообщает газета Daily Mail.

С момента своего первого тюремного заключения в 1967 году власти шесть раз соглашались на помилование, однако каждый раз Франчезе вновь оказывался в тюрьме. Всего под стражей мафиози провёл около 50 лет.

Престарелый гангстер покинул федеральный тюремный госпиталь штата Массачусетс на инвалидном кресле. Джон Франчезе, ссылаясь на тяжёлое состояние здоровья, выразил желание провести свои последние дни вместе с семьёй.