Правозащитники обвинили коалицию США в убийстве почти 500 мирных граждан в Сирии

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Правозащитники обвинили коалицию США в убийстве почти 500 мирных граждан в Сирии

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Сирия. Фото: © REUTERS/Alaa Al-Faqir

При этом потери среди мирного населения оказались в два раза выше, чем месяцем ранее.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в период с 23 мая по 23 июня во время авиаударов коалиции США погибло 472 мирных граждан.

Как передаёт телерадиокомпания Deutsche Welle, правозащитники уточнили, что потери среди мирного населения оказались в два раза выше, чем месяцем ранее. При этом среди погибших было 137 детей.

Наибольшие потери зафиксированы в провинциях Дейр-зз-Зор и Ракка, которые находятся под контролем боевиков ИГИЛ*. В последние месяцы коалиция США стала чаще совершать авианалёты на позиции террористов, однако некоторые бомбы при этом падают на жилые кварталы.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда

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