В Пентагоне заявили о сохранении канала связи с Россией по Сирии

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В Пентагоне заявили о сохранении канала связи с Россией по Сирии

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Самолёт F/A-18E ВМС США. Фото: © U.S. Navy/Seaman Weston A. Mohr/REUTERS

Американские военные заявили, что по-прежнему поддерживают со своими российскими коллегами связь, которая позволяет избегать случайного столкновения в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Линия деконфликтизации открыта, и она используется, — заявил на пресс-конференции в Пентагоне армейский полковник Райан Диллон.

Напомним, после того как американские военные на севере Ракки сбили сирийский военный самолёт, Москва заявила о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума по Сирии.

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