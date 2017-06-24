В Пентагоне заявили о сохранении канала связи с Россией по Сирии

Американские военные заявили, что по-прежнему поддерживают со своими российскими коллегами связь, которая позволяет избегать случайного столкновения в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Линия деконфликтизации открыта, и она используется, — заявил на пресс-конференции в Пентагоне армейский полковник Райан Диллон.

Напомним, после того как американские военные на севере Ракки сбили сирийский военный самолёт, Москва заявила о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума по Сирии.