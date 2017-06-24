Хакеры помогли австралийским водителям избавиться от высоких штрафов

Вирус WannaCry продолжает атаковать организации по всему миру. В этот раз под удар вредоносного программного обеспечения попали сотрудники дорожной инспекции Австралии.

Создатели печально-известного вируса WannaCry помогли сохранить часть бюджета австралийских водителей. Вирус поразил 55 камер наблюдения на дорогах, из-за чего полиция вынуждена была отменить штрафы за превышение скорости и проезд на красный свет. Об этом сообщает BBC.

Сотрудники дорожной инспекции обнулили 590 штрафов, несмотря на то, что выписаны они были верно. Сотрудник по техническому обслуживанию неосознанно загрузил вредоносное ПО в сеть камеры с помощью USB-накопителя.

— Я отменил штрафы, потому что считаю важным, чтобы общественность имела 100 процентную уверенность в работе системы, — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя комиссара Росс Гюнтер.

Вирус-вымогатель WannaCry , распространившийся по всему миру, блокирует компьютеры и требует выкуп за разблокировку. В России атаке подверглись "Мегафон" и Министерство внутренних дел.