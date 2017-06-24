После запрета на телекамеры брифинг в Белом доме зарисовал художник

Обычно Билл Хеннесси работает на заседаниях в Верховном суде, где телесъёмки запрещены.

Американская телекомпания CNN творчески подошла к решению проблемы, когда Белый дом запретил использование телекамер на отдельных брифингах — на очередное мероприятие вместо съёмочной группы отправился художник-скетчист.

The White House has been prohibiting cameras at some press briefings, so we sent a sketch artist https://t.co/4zqCAJrbg5 pic.twitter.com/kqHPTdS5i0 — CNN (@CNN) 23 июня 2017 г.

Билл Хеннесси обычно работает на заседаниях в Верховном суде, где съёмка для СМИ категорически запрещена. Оттуда он приносит в редакцию небольшие наброски. Теперь же ему пришлось посетить и мероприятие, которое проводил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как уточнили на сайте телеканала, в этот раз Билл обошёлся без мольберта, с которым работает обычно. Он стоял позади всех журналистов, чтобы не мешать им работать, и документировал происходящее.