Трамп намерен засудить экс-главу ФБР, рассказавшего другу о беседе с президентом

Ожидается, что адвокаты главы Белого дома передадут иск в суд уже на следующей неделе.

Адвокат президента США Дональда Трампа готовится в ближайшее время подать жалобу на бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Поводом для иска станет то, что, по мнению главы государства, Коми незаконно передал своему другу содержание беседы с президентом, а тот в свою очередь слил эту информацию в СМИ.

— Адвокаты рассматривают следующую неделю в качестве возможной даты для подачи иска. Сейчас они работают над тем, чтобы переданные в суд материалы были полными и тщательно подготовленными, — сообщил изданию Washington Examiner источник, близкий к адвокату Трампа Марку Касовицу.

Ранее Коми заявил, что Белый дом опорочил его, а Трамп "может лгать" об одной из встреч. В ответ на это глава Белого дома назвал экс-главу ФБР тем, кто сливает информацию, и встречно обвинил его во лжи.