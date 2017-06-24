В США после 24-летнего перерыва начнёт работу консультационный совет по космосу

По словам вице-президента США, администрация Трампа намерена гарантировать ведущую роль Америки на околоземной орбите и в исследовании космоса вдали от Земли.

В ближайшее время в США возобновит работу Национальный совет по космосу, который будет давать рекомендации, в том числе и относительно решений в военной сфере. Об этом рассказал вице-президент Майкл Пенс во время выступления на базе ВВС Шривер в Колорадо-Спрингс.

— Рад сообщить, что президент всего через несколько недель возобновит работу Национального совета по космосу, спустя почти два десятка лет после его расформирования, — прокомментировал вице-президент США.

Председателем консультационного совета станет сам Пенс. Он будет не только давать президенту рекомендации по государственной политике и стратегии в отношении космоса, но и заниматься привлечением инвестиций в космическую отрасль США.

Национальный совет по космосу существовал в США в период с 1989 по 1993 годы в период правления президента Джорджа Буша — старшего. В данный орган входили как чиновники, так и представители бизнеса.