Эммануэль и Брижит Макрон приведут в Елисейский дворец собаку

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Эммануэль и Брижит Макрон приведут в Елисейский дворец собаку

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Фото: © REUTERS

В Елисейском дворце в скором времени должна появиться новая собака, которая придёт на смену чёрному лабрадору предыдущего президента Франции Франсуа Олланда. Как сообщает телеканал BFMTV, питомца намерены завести президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

Наличие собаки стало для глав Франции традиционным делом с 70-х годов прошлого века, когда в Елисейский дворец въехал 20-й президент Валери Жискар д’Эстен. С того времени хозяева дворца отдают предпочтение лабрадорам.

Как отмечает телеканал, Макрон намерен взять щенка из питомника. При этом на попечении дочери первой леди Франции останется аргентинский дог.

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