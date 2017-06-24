The Hill: Рейтинг одобрения Трампа показал рост впервые за долгое время

Рейтинг одобрения работы главы Белого дома Дональда Трампа впервые за долгое время показал небольшой рост. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Harvard-Harris Poll для издания The Hill.
О своём удовлетворении деятельностью Трампа рассказали 48 процентов опрошенных. Это на три процента больше, чем было месяц назад. Недовольных действиями главы государства, правда, по-прежнему больше — 52 процента респондентов.
44 процента принявших участие в опросе американцев отметили, что экономика США после прихода Трампа встала на правильный путь (противоположного мнения придерживаются 38 процентов респондентов), а саму экономику 63 процента назвали сильной.
Лучшие оценки Трамп получил за свою борьбу с терроризмом и работу по созданию новых рабочих мест.
Отметим, что рейтинг Трампа, полученный в ходе проведённого Harvard-Harris Poll исследования, значительно опережает аналогичные показатели, полученные другими исследовательскими центрами.
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