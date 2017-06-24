Венесуэльская оппозиция обвинила сторонников Мадуро в нападении на парламент

По мнению пострадавших, злоумышленников к ним подослал мэр муниципалитета Либертадор в Каракасе Хорхе Родригес.

Венесуэльская оппозиция заявила о том, что группа предполагаемых сторонников президента Николаса Мадуро совершила нападение на здание парламента и ранила четырёх человек.

Работники парламента проводили мирную акцию протеста, когда на них набросились неизвестные, вооружённые палками, камнями и петардами.

— Мы мирно митинговали, когда появились бандиты, подосланные мэром муниципалитета Либертадор в Каракасе Хорхе Родригесом. Они были вооружены и носили пуленепробиваемые жилеты. Они пришли, чтобы напасть на нас и удерживать нас на первом этаже офисов, — рассказал агентству EFE один из очевидцев нападения.

Напомним, парламент выступает против действий правительства Мадуро, которое настаивает на внесении изменений в конституцию.