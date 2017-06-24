Венесуэльский оппозиционер утверждает, что его пытают в тюрьме

Леопольдо Лопес сообщил об этом своей жене, обратившись к ней с просьбой заявить об этой ситуации властям.

Лидер венесуэльской партии "Народная воля", оппозиционер Леопольдо Лопес заявил, что его пытают в тюрьме "Рамо-Верде", где он отбывает срок за руководство массовыми антиправительственными акциями в начале 2014 года.

#URGENTE: Leopoldo grita desde Ramo Verde. Denuncio que a Leopoldo lo están torturando. Por favor RT/ LT pic.twitter.com/9A8PU4jz3Z — Leopoldo López (@leopoldolopez) 23 июня 2017 г.

Накануне в своём "твиттере" он разместил видеозапись, в которой слышно, как он кричит о пытках своей жене Лилиан Тинтори.

— Лилиан, меня пытают, заявите об этом, — сообщил оппозиционер.

Супруга оппозиционера утверждает, что уже 78 дней к Лопесу не допускают адвокатов, и он не может держать связь с внешним миром. Женщина считает виновным в этой ситуации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Итогом массовых протестных акций, которыми руководил Лопес, стала гибель по меньшей мере 43 человек. В сентябре 2015 года он был приговорён к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы.