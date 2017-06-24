Иванку Трамп обвиняют в плагиате дизайна обуви

Компания, подавшая в суд на дочь американского президента, заявила, что из-за украденной идеи оказалась в большом убытке.

Дочь президента США Иванку Трамп вызвали в суд для дачи показаний. Судья утверждает, что обувная компания Трамп украла дизайн у итальянской компании по производству обуви Aquazzura.

Итальянская обувная марка подала иск в Федеральный суд Манхэттена против Иванки Трамп в прошлом году. Представители Aquazzura утверждают, что женские туфли от Иванки Трамп являются подделкой их коллекции-бестселлера, обувь из которой оценивается в 785 долларов за пару.

Юристы Иванки Трамп выступили с ответом, что так как дочь Дональда Трампа исполняет обязанности советника своего отца, то ей нецелесообразно будет давать показания. Кроме того, она не участвовала в разработке дизайна обуви.

— Если так будет удобно для госпожи Трамп, то заседание будет ограничено двумя часами и произойдёт в Вашингтоне, — так отреагировала судья Кэтрин Форрест на заявление представителей Иванки Трамп.