В США умирающий от рака мозга мальчик дал полицейскую присягу

Первый "рабочий" день Чейза начался с поездки на полицейской машине, а в офисе ему выдали настоящую форму и значок офицера.

Сотрудники полицейского департамента города Ившем, штат Нью-Джерси, решили исполнить мечту четырёхлетнего Чейза Гилкриста, который борется с редкой формой рака мозга. Они на день зачислили ребёнка в штат и приняли у него присягу. Об этом рассказал телеканал ABC News.

4-year-old battling a rare form of brain cancer has dream come true when he's sworn in as honorary police officer. https://t.co/udQFVeJ5Tb pic.twitter.com/ElBSGmdf1F — ABC News (@ABC) 24 июня 2017 г.

Исполнить мечту сына супругам Гилкрист помог их друг, работающий полицейским. Однажды глава семейства спросил у него, может ли он на день привести Чейза в полицейский участок и показать, как работают блюстители порядка. Тот обсудил этот вопрос со своим начальством, и сотрудники департамента решили подарить малышу гораздо большее.

Первый "рабочий" день Чейза начался с поездки на полицейской машине, а в офисе ему выдали настоящую форму и значок офицера.

— Чувствуешь небольшое неудобство, когда надеваешь форму в первый раз, — пожаловался малыш своим новым коллегам.

По словам родителей, сейчас болезнь Чейза находится в стадии ремиссии и ребёнок чувствует себя довольно неплохо. Тем не менее врачи практически не дают шансов на выздоровление мальчика и говорят, что дни его жизни сочтены.