Во время протестов в Венесуэле был застрелен сын бывшего начальника Мадуро

Отец убитого Даниэля Хосе Вальенильи курировал работу будущего президента 20 лет назад, когда тот ещё работал водителем автобуса.

Даниэль Хосе Вальенилья, которого во время беспорядков в Каракасе застрелил сержант из охраны базы ВВС, оказался сыном бывшего начальника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, более 20 лет назад отец убитого курировал работу Мадуро. Будущий президент в то время работал на общественном транспорте и водил автобус.

Как отмечается, сотрудник охраны базы застрелил Вальенилью практически в упор. В отношении стрелка ведётся расследование, поскольку, по данным МВД страны, им был применён неразрешённый тип оружия.

Гибель Вальенильи стала 75-й в череде массовых протестов, которые проходят в Венесуэле с апреля.