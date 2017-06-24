В матче сборной России букмекеры ставят на Мексику

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита, тем не менее шансы соперников россиян выглядят предпочтительнее.

Букмекеры не очень верят сборной России перед заключительным матчем группы А Кубка конфедераций с командой Мексики. Очевидного фаворита в их прогнозах нет, тем не менее Winline даёт коэффициент на победу мексиканцев — 2,41, на Россию — 2,98.

Ничейный результат в этой встрече представляется букмекерам наименее вероятным (коэффициент — 3,34).

В параллельной игре группы А португальцы по главе с Криштиану Роналду постараются без нервотрёпки добыть три очка у сборной Новой Зеландии. Островитяне уже ни на что не рассчитывают, мотивации у них нет — соответственно, и букмекеры дают уверенный прогноз на победу Португалии.

Коэффициент Winline на победу европейской команды — 1,12. Поставивший на успех новозеландцев обогатится — коэффициент составляет 22,0. Коэффициент на ничейный результат — 8,73.

Напомним, игра между футбольными сборными России и Мексики состоится в 18 часов мск 24 июня. Встреча пройдёт на стадионе "Казань-арена" в столице Татарстана.