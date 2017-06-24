Американцы призвали Конгресс не тратить время на расследование по России

По мнению большинства опрошенных, в стране есть масса гораздо более важных проблем.

64 процента американцев уверены, что проводимое конгрессом расследование о возможных связях Трампа с Россией вредит стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Harvard-Harris Poll.

Одновременно с этим 56 процентов опрошенных призвали конгрессменов и средства массовой информации перейти к другим, более значимым для американского общества вопросам — здравоохранению, терроризму, национальной безопасности, экономике и созданию новых рабочих мест.

С ними не согласны 44 процента респондентов, которые уверены, что сейчас основное внимание должно быть уделено России и её возможному вмешательству в выборный процесс.