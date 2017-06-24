Кошачий прогноз: кот Марсик из Перми предсказал победу России в матче с Мексикой

Талисман Пермского государственного университета кот Марсик идёт по стопам знаменитого осьминога Пауля в предсказании исходов футбольных матчей. Пермский котик пообещал победу сборной России в матче против сборной Мексики.

Как пояснили сотрудники университета, это первое предсказание Марсика. Эксперимент будет продолжаться до тех пор, пока пермский кот не ошибётся.

Матч Россия — Мексика состоится в Казани. В случае победы над мексиканской сборной наша команда выйдет в полуфинал Кубка конфедераций по футболу.