Кошачий прогноз: кот Марсик из Перми предсказал победу России в матче с Мексикой

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Кошачий прогноз: кот Марсик из Перми предсказал победу России в матче с Мексикой

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Талисман Пермского государственного университета кот Марсик идёт по стопам знаменитого осьминога Пауля в предсказании исходов футбольных матчей. Пермский котик пообещал победу сборной России в матче против сборной Мексики.

Как пояснили сотрудники университета, это первое предсказание Марсика. Эксперимент будет продолжаться до тех пор, пока пермский кот не ошибётся.

Матч Россия — Мексика состоится в Казани. В случае победы над мексиканской сборной наша команда выйдет в полуфинал Кубка конфедераций по футболу.

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