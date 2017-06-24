DW: Украинский залог за "Евровидение" мог быть заморожен из-за иска Euronews

Представители европейского телеканала пока не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Сумма в 15 миллионов евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии подготовки и проведения "Евровидения-2017" , могла быть заморожена на швейцарских счетах из-за иска европейского информационного телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом Deutsche Welle сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По информации СМИ, в 2014 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ), правопреемницей которой является НОТУ, инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке. В ответ на это телеканал потребовал взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 млн евро.

В октябре 2016 года суд Киева признал законность претензий европейской компании. НТКУ обжаловала вердикт в суде высшей инстанции, однако проиграла дело. В апреле 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений приговор украинского суда первой инстанции.

Генеральный директор канала Euronews Михаэль Петерс в беседе с DW прямо не опроверг эту информацию, однако пообещал прокомментировать ситуацию "в надлежащее время".

Напомним, ранее выдвигалась версия, что деньги на счетах в Швейцарии могли быть заморожены по инициативе Европейского вещательного союза (EBU), который мог быть недоволен недопуском на "Евровидение" российской исполнительницы Юлии Самойловой. Однако в НОТУ сообщили DW, что это не соответствует действительности.