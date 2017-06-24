В США полицейский ранил своего коллегу-афроамериканца, приняв его за преступника

В результате "дружественного" огня 38-летний офицер полиции получил ранение в руку.

В городе Сент-Луис, штате Миссури, полицейские по ошибке подстрелили своего темнокожего коллегу, приняв его за одного из преступников. Раненый полицейский не находился при исполнении, сообщает Associated Press.

Полицейские получили сигнал о том, что группа афроамериканцев пытается угнать автомобиль. Офицеры начали преследовать преступников. Свидетелем происходящего стал темнокожий полицейский, который в тот момент отдыхал после службы. Он выбежал из дома, чтобы помочь своим коллегам.

Двое полицейских приказали ему лечь на землю, однако когда узнали в нём своего товарища, попросили встать и подойти к ним. В это время на место прибыл ещё один офицер полиции. Увидев афроамериканца, который направлялся к полицейским, он открыл огонь и ранил его в руку.

Пострадавшего 38-летнего сотрудника правоохранительных органов доставили в больницу. Когда врачи убедились, что его жизни ничто не угрожает, они отпустили полицейского домой.