Самой уродливой собакой в мире признали мастино наполетано по кличке Марта

Неаполитанский мастиф по кличке Марта завоевала звание самой уродливой собаки мира на завершившемся в Калифорнии 29-м Всемирном конкурсе собак. Как сообщает агентство Associated Press, её хозяйка Ширли Зиндлер получила чек на 1500 долларов и поездку в Нью-Йорк.

По словам женщины, Марта практически полностью потеряла зрение, но после нескольких операций снова может видеть. Публика, очарованная расплывшейся по земле мордой, с первых минут конкурса называла именно эту собаку фаворитом состязаний.

Второе место досталось 16-летнему брюссельскому гриффону по кличке Мо. Бронзовая медаль — у китайской хохлатой собаки по кличке Чейз.

Отмечается, что жюри выбирало победителя, основываясь на своих первых впечатлениях от собак, а также ориентируясь на реакцию зрителей.