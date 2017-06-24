Российские военные доставили в Сирию муку, сахар и чай

Всего жители горного села Аль-Серкезия получили 350 комплектов с продуктами питания.

Российские военные доставили в одно из сёл в провинции Латакия гуманитарный груз. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

— Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них рис, мука, сахар, мясные консервы и чай, — сообщил офицер Александр Воронцов.

По словам Воронцова, во время раздачи продуктов во дворе школы десятилетняя девочка потеряла сознание. Российские врачи сразу же оказали необходимую помощь ребёнку. Скорее всего, местная жительница почувствовала недомогание из-за долгого голодания.

Офицер также добавил, что руководство провинции и российские военные подписали соглашение о прекращении огня. Примечательно, что подобный документ с такой крупной территориальной единицей Сирии российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными поселениями.