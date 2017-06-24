Мисс Бум-Бум: Если Россия выйдет в финал — устрою для игроков особую фотосессию!

27-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес в эксклюзивном интервью Лайфу рассказала, как начала болеть за сборную России по футболу, и промотивировала наших футболистов в преддверии решающих игр Кубка конфедераций.

— Как вы начали болеть за Россию?

— Я выиграла премию "Мисс чемпионата мира — 2014", представляя Россию. Ходила на игры, и меня прекрасно встречали российские болельщики.

— Получаете от них письма? Вы ожидаемо популярны в России.

— Да, очень много. Признаются в любви, ну и разные другие вещи пишут... Не только российские болельщики. Но и футболисты. Только не спрашивайте кто — пока не скажу.

— Следите за Кубком конфедераций? Как сыграют Россия и Мексика?

— Да, смотрю матчи. Очень надеюсь, что Россия выиграет, а Португалия проиграет, и вы вместе с Мексикой выйдете в 1/2 финала.

— Готовы как-нибудь промотивировать наших футболистов?

— Если Россия выйдет в финал, готова поощрить ваших футболистов особой фотосессией с боди-артом. Так что пусть стараются!

"Мисс Бум-Бум" — ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц страны. Сюзи Кортес завоевала это звание в 2015 году и уже не раз фотографировалась в футболке сборной России.

Судьба участников плей-офф Кубка конфедераций от группы А будет решаться сегодня в 18:00 в матчах Россия — Мексика и Португалия — Новая Зеландия.